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М. Ткачук: поймал Кэссиана три раза, думал, он извлечёт урок после первого

М. Ткачук: поймал Кэссиана три раза, думал, он извлечёт урок после первого
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3) прокомментировал потасовку с форвардом «нефтяников» Заком Кэссианом.

На 19-й минуте второго периода Кэссиан во второй раз за матч попал под силовой прием Мэттью. В результате нападающий «Ойлерз» набросился на соперника с кулаками. По итогам инцидента форвард «Эдмонтона» получил двойной малый штраф и 10-минутный дисциплинарный штраф. Это большинство в начале третьего периода реализовал шведский форвард «Калгари» Элиас Линдхольм, забив победный гол.

«Если он не хочет попадать под силовые приёмы, пусть держится от меня подальше. Я поймал его три раза. Думал, он извлечёт урок после первого. Раз он решил отреагировать подобным образом, значит, мы получим большинство, забьем победный гол и выйдем на первое место», – приводит слова Ткачука журналист Джейми Франклин.

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