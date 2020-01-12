Кравчук: Ковальчук может стать одним из ценных активов в распродаже «Монреаля» в дедлайн

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал перспективы Ильи Ковальчука в «Монреаль Канадиенс».

«Бросается в глаза, что Ковальчук очень старается. Он всё делает правильно, по учебнику, но прежней яркости пока нет. Илья очень много пропустил в „Лос-Анджелесе“, нужно время, чтобы набрать оптимальную форму.

Команда сейчас в середине третьего десятка, но впереди ещё 35 матчей, отставание от зоны плей-офф — пять побед. Год назад в середине сезона «Сент-Луис» был вообще последним, 31-м в лиге, но это не помешало через полгода взять Кубок Стэнли. Так что, учитывая непредсказуемость НХЛ, кубковый шанс ещё есть. Другое дело, смущает эпидемия травм в «Монреале» и серия из восьми поражений. Пока не просматривается, за счет чего можно сделать рывок. Не случайно здесь уже пошли слухи, что надо менять лидеров — вратаря Прайса с защитником Уэбером — и начинать строить новую команду.

Обменять Ковальчука в дедлайн? В таком бизнесе, как НХЛ, возможно всё. У Ковальчука, судя по прессе, лёгкий двусторонний контракт. Если в «Монреале» в ближайшие полтора месяца поймут, что плей-офф-2020 им не светит, начнётся распродажа, в которой Ковальчук может стать одним из ценных активов.

Кто его может взять? Прежде всего те, кто сделает ставку на Кубок Стэнли — 2020. Если на кубковую дистанцию нужен острый форвард на большинство — и в круге вбрасывания, и на синей линии на месте одного из защитников, — Ковальчук реальный кандидат. Другое дело, интенсивная игра «пять на пять», которая в плей-офф тоже многое решает. Но если Ковальчук наберёт форму, то и в этом разделе игры проблем не возникнет", — цитирует Кравчука Russia-Hockey.