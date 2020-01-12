Зыков принёс победу «Чикаго Вулвз» и стал первой звездой матча АХЛ
Российский форвард клуба «Чикаго Вулвз» Валентин Зыков принёс своей команде победу в матче АХЛ с «Сан-Антонио Рэмпейдж». Встреча завершилась со счётом 4:2, на счету Зыкова победная шайба.
Российский форвард набирает очки уже в третьем матче подряд. В 13 матчах текущего сезона в АХЛ россиянин набрал 11 (6+5) очков.
В «Чикаго Вулвз» Зыков оказался после того, как его в АХЛ отправил клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». В НХЛ россиянин набрал 4 (1+3) очка в 15 матчах в текущем сезоне.
До перехода в «Вегас» Зыков защищал цвета «Каролины Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Уроженец Санкт-Петербурга был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте-2013 под общим 37-м номером.
Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 55 матчах, в которых набрал 17 (7+10) очков.
«Вегас» отправил Зыкова в фарм-клуб
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