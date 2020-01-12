Анкипанс: «Динамо» не забило свои моменты, и уверенность пропала

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча, проходившая в Уфе, завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

«Уфу с победой. Заслуженно выиграли. Поначалу игра получалась, и самое главное – мы не забили свои моменты и уверенность пропала. Уфа вовремя забила два гола в большинстве, счёт стал 3:0, и игра ушла.

Трудно отыграть такой гандикап против такой команды, как «Салават». Да, находимся в очень тяжёлой ситуации, но у нас много молодых хоккеистов, для которых это прекрасная школа – всё надо пройти. Неприятно, конечно, проигрывать, но чем-то надо жертвовать. На данном этапе мы работаем в этом направлении», — приводит слова Анкипанса пресс-служба уфимцев.