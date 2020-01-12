Секстон: проигрывали 0:2 одной из лучших команд лиги, но затем играли превосходно 57 минут

Нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (3:2 Б).

«Очень тяжёлое начало для нашей команды в первые три минуты. Мы проигрывали 0:2 одной из лучших команд лиги. Но наши защитники и вратарь играли превосходно оставшиеся 57 минут. Поэтому мы смогли забросить две шайбы. Сегодня практически не было удалений, много играли пять на пять. Мы играли очень хорошо на протяжении практически всей игры, подвело только начало.

Очень важно, что мы смогли забросить подряд две шайбы. Это шокировало ЦСКА. Думаю, иногда так и нужно побеждать сильные команды.

У нас иногда возникает проблема – если мы играем с сильными командами, то играем хорошо. А если играем с командой-середняком, то расслабляемся и не всегда играем успешно. Нам нужно стараться играть хорошо каждую игру и быть более постоянными. Нужно исключить игру, в которой у нас возникают проблемы.

Мы не особо думаем о других командах и положении в турнирной таблице. Догнать Казань будет очень сложно, но мы постепенно поднимаемся. Думаю, нам нужно беспокоиться о каждой отдельной игре, а не загадывать на 10 матчей вперёд. Мы должны побеждать от матча к матчу. Лучше открыть турнирную таблицу в феврале и посмотреть, насколько мы близки к лидерам. Несмотря ни на что, мы должны показывать свою лучшую игру и стремиться в плей-офф", — передаёт слова Секстона корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.