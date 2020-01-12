Крикунов: «Динамо» не хватило свежести в матче со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичные хоккеисты уступили СКА со счётом 1:2 ОТ.

«Играли ребята хорошо, хотя много сил отдали в Уфе. Сегодня не было такого движения, но результат держали. К сожалению, молодёжь ошиблась в третьем периоде, а в овертайме прошла неудачная смена, что привело к поражению.

Мы ко всему были готовы. Просто шесть игр за девять дней — это очень много. Свежести нам не хватило.

Удаление Зайцева? У него не первое удаление подобное. Но поговорить ещё не успели», — цитирует Крикунова пресс-служба «Динамо».

Для СКА эта победа стала второй в пяти последних матчах КХЛ. Московское «Динамо» потерпело второе поражение в пяти матчах.