Кудашов: понравилось движение СКА в матче с «Динамо»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу питерского клуба.

«Порадовал результат. Играли против сильной, организованной команды. Понравилось движение. Начиная со второго периода была нацеленность на ворота, которую мы хотели бы видеть.

Мы знаем, как вводить молодёжь, когда давать паузу. Сегодня они сыграли хорошо», — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо».

Для СКА эта победа стала второй в пяти последних матчах КХЛ. Московское «Динамо» потерпело второе поражение в пяти последних матчах турнира.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Динамо».