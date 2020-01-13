Малкин вышел на чистое третье место в списке лучших ассистентов в истории «Питтсбурга»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча проходила на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 по буллитам.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился 2 результативными передачами в этом матче, проведя на площадке 21 минуту и 38 секунд.

Таким образом, Малкин вышел на чистое третье место в истории «Питтсбурга» по результативным передачам (641). По этому показателю он обошел Яромира Ягра, на счету которого 640 ассистов.

Следующей целью Малкина является Сидни Кросби, на счету которого 782 результативные передачи. Рекордсменом «Питтсбурга» по ассистам является Марио Лемье (1033).

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин провёл 32 матча, в которых забил 13 голов и сделал 31 результативную передачи.