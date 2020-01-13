Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Россияне не попали в тройку лучших. 12 января в НХЛ было сыграно шесть матчей.

Первой звездой признан нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, набравший 2 (1+1) очка во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (8:4) и ставший самым результативным хоккеистом в истории «пантер».

Второй звездой стал голкипер «Нэшвилл Предаторз» Юусо Сарос, отразивший все 28 бросков и оформивший шат-аут во встрече с «Виннипег Джетс» (1:0).

Замкнул тройку лучших игроков дня вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Луи Доминге, отразивший 26 бросков в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020