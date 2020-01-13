Стали известны три звезды дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Россияне не попали в тройку лучших. 12 января в НХЛ было сыграно шесть матчей.



Первой звездой признан нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, набравший 2 (1+1) очка во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (8:4) и ставший самым результативным хоккеистом в истории «пантер».



Второй звездой стал голкипер «Нэшвилл Предаторз» Юусо Сарос, отразивший все 28 бросков и оформивший шат-аут во встрече с «Виннипег Джетс» (1:0).



Замкнул тройку лучших игроков дня вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Луи Доминге, отразивший 26 бросков в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги