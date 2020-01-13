Кожевников: Хартли не рискует подключать молодёжь, ставит на сиюминутный результат

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о фаворитах Восточной конференции.
«Во-первых, по подбору игроков, по усилению состава по ходу сезона „Авангард“ и „Ак Барс“ — самые активные на Востоке. Во-вторых, их спады не такие явные, как у Уфы, Екатеринбурга или Магнитогорска. В-третьих, именно эти команды выходили в два последних финала плей-офф от Востока, то есть у них наработан кубковый опыт.
Мне чуть больше нравится Казань. Очень важно, что там подключают к основе молодёжь — в частности серебряных призеров чемпионата мира в Чехии Мифтахова, Журавлева и Воронкова. Возможно, у „Авангарда“ тоже сильная школа, но его тренер Боб Хартли не рискует, ставит на опыт, на сиюминутный результат. Это спорная политика, но руководство, видимо, её принимает», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
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