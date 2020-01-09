«Барыс» не обгонит «Авангард», Новосибирск увидит плей-офф. Расклады по Востоку КХЛ

Отгремел молодёжный чемпионат мира, и российские любители хоккея снова сконцентрировали внимание на Континентальной хоккейной лиге. Здесь начинается самое интересное: командам осталось провести менее 20 матчей, не за горами выход на финишную прямую. Прикидываем расклад на самую горячую пору регулярного сезона. Начинаем с Восточной конференции.

«Трактор»

47 игр, 40 очков, 12-е место

Как дела сейчас: челябинцы по-прежнему не могут уйти с последнего места конференции и по-настоящему включиться в борьбу за плей-офф, хотя тренерский штаб Владимира Юрзинова отчаянно пытается исправить ситуацию. Сейчас «Трактор» на 9 очков отстаёт от заветной восьмёрки, но имеет три «лишних» матча по сравнению с «Сибирью», и этот факт не даёт повода говорить, что дела у команды налаживаются. Главная беда «Трактора» — отсутствие стабильности и стержня у команды. Челябинцы только раз в сезоне выиграли более двух матчей подряд, а ведь чтобы помечтать о продолжении сезона, им нужна хорошая, мощная победная серия. Но как на неё выйти, если «Трактор» выигрывает лишь те матчи, где у команды всё получается с самого начала, и соперник показывает не лучший хоккей? Обычно, при малейших неудачах в ходе игры челябинцы расстраиваются и просто бросают играть, и этот момент Владимир Юрзинов поправить пока не в состоянии. «Трактор» тащит на себе Лукаш Седлак, приятным откровением становится игра Ярослава Косова и Александра Авцина, но у «Трактора» — худшая оборона Востока, а решение вратарской проблемы после обмена Василия Демченко на Станислава Галимова не продвинулось ни на йоту.

Чего ждать на финише регулярки: конечно, «Трактор» ещё повоюет. Год челябинцы начали хорошо, в трёх матчах заработали 5 очков, и есть некая надежда, что это и есть начало той самой серии побед, которая клубу крайне необходима. Большую часть матчей до конца регулярки «Трактор» сыграет на своей площадке, но загвоздка в том, что по матчам на домашней арене челябинцы худшая команда КХЛ. Если подопечные Юрзинова продолжат стабильно набирать очки, то, вероятно, им удастся уйти со дна Востока, но не более того.

Прогноз: 11-е место.

«Амур»

44 игры, 41 очко, 11-е место

Как дела сейчас: «Амур» выступает так, как от него и следовало ожидать. Маленький бюджет, весьма средний состав и традиционные дальневосточные трудности не позволяли надеяться на чудо. «Тигры» претендуют на плей-офф лишь на словах, но при этом Александр Гулявцев держит команду в узде, не допускает слишком длинных серий без побед, и иногда хабаровчане пощипывают более успешные во всех отношениях клубы. «Амур» прилично выступает на домашней площадки, у него хорошая оборона (четвёртая на Востоке!), но иногда у хабаровчан буквально некому забивать (братья Зогорны и Ушенины тащат далеко не всегда, нет глубины в атаке), и это не позволяет всерьёз говорить о перспективах «Амура» в плей-офф.

Чего ждать на финише регулярки: «Амуру» особо нечего терять (в плей-офф их ждут только самые оптимистичные хабаровские болельщики), и в этом сила «тигров». Но ведь и другие команды из нижней части таблицы постараются добавить в концовке, а безнадёжных аутсайдеров на Востоке не видно. На финише регулярки у хабаровчан много матчей, где «Амур» должен брать очки, и даже побеждать, но также запланированы встречи с «Авангардом», «Салаватом», СКА, ЦСКА, «Ак Барсом». Если «тигры» будут забирать своё, и при этом пару раз сумеют прыгнуть выше головы – то чудо возможно. Но мы в него не верим и даже считаем, что «Амур» закончит сезон последним в конференции.

Прогноз: 12-е место.

«Нефтехимик»

45 игр, 44 очка, 10-е место

Как дела сейчас: ещё не так давно мы восхищались уникальной победной серией «Нефтехимика», нижнекамцы уверенно шли в зоне плей-офф, но время расставило всё по местам. Сейчас «волки» сражаются за место в восьмёрке, но всё равно реальность оказалась существенно оптимистичнее прогнозов перед сезоном – летом казалось, что «Нефтехимик» будет главным аутсайдером Востока. Начиная с середины ноября нижнекамцы много проигрывают, но пока находятся в неплохой диспозиции перед финишем регулярки. Кроме того, не будем исключать возможность новой победной волны, которая может вынести «Нефтехимик» в плей-офф. По крайней мере, в ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев проворачивал такие штуки.

Чего ждать на финише регулярки: того, что «Нефтехимик» прибавит. По большому счёту, команда у Буцаева крепкая, послушная и, как мы знаем, неплохо ловит победный драйв. Подспорьем к новому рывку могут стать две пятиматчевые домашние серии, а также малое количество игр с топ-клубами в оставшейся части сезона. Нижнекамск ещё пошумит, и мы ждём его в плей-офф.

Прогноз: 8-е место.

«Адмирал»

43 игры, 47 очков, 9-е место

Как дела сейчас: есть ощущение, что у «моряков» заканчивается бензин. С конца ноября «Адмирал» проиграл 9 матчей из 13 и выпал из зоны плей-офф, где бодро держался всю осень. Причины очевидны – дальневосточникам крайне не хватает ресурсов, а держаться на одном только энтузиазме Сергея Светлова и периодически «выстреливающих» легионерах тяжело. Добавим к этому травму основного голкипера Юхо Олкинуоры, окончательно выбившую «моряков» из колеи. Сейчас «Адмирал» девятый на Востоке, у владивостокцев есть хороший задел по потерянным очкам, но реализовать его будет сложно.

Чего ждать на финише регулярки: скажем так: «Адмирал» не упадёт слишком низко, но и в плей-офф не выйдет. Усталость игроков скапливается, а их уровень вряд ли позволит «морякам» вернуться к более-менее стабильному набору очков. Не радует и календарь оставшихся матчей регулярки. Там есть «Автомобилист», «Ак Барс», три «Авангарда», три «Салавата», СКА, ЦСКА, «Йокерит» в гостях – мягко говоря, «Адмиралу» придётся не сладко, и весь запас игр может быть потрачен впустую. «Моряки» будут сражаться до последнего, но их выход в плей-офф сейчас представляется маловероятным.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Прогноз: 10-е место.

«Сибирь»

44 игры, 49 очков, 8-е место

Как дела сейчас: Николай Заварухин за один сезон прошёл путь от «нового топ-тренера КХЛ» до «всё-таки помощник, есть помощник, с ним «Сибирь» ничего не добьётся». Такие зигзаги судьбы наставника были обусловлены резкими перепадами результатов (за шестиматчевой победной серией последовало восемь поражений подряд) и крайне ревностным отношением к своей команде новосибирских болельщиков. Сейчас же можно говорить, что Заварухин прошёл огонь и воду, стабилизировал ситуацию, но медные трубы для его команды ещё впереди. Если посмотреть объективно, то «Сибирь» сейчас там, где её и ждали в начале сезона – на границе плей-офф, причём внутри восьмёрки. У новосибирцев похуже стали обстоять дела с обороной, чем в октябре-ноябре, зато не засыпают лидеры, есть неплохой голкипер. С такими вводными можно и нужно бороться за плей-офф.

Что ждать на финише регулярки: сейчас всё зависит от «Сибири», да и календарь в конце гладкого сезона неплохой. Конечно, будут игры с очень серьёзными соперниками, но в начале февраля новосибирцы проведут пять домашних матчей с минским «Динамо», «Автомобилистом», «Куньлунем», ХК «Сочи» и «Северсталью», и в этой серии «Сибирь», по-хорошему, должна решать все свои проблемы. Новосибирцы могут смело думать и о том, чтобы вернуться, скажем, в топ-5 Востока, но сам факт попадания в плей-офф после трёх сезонов без кубковых матчей уже будет считаться отличным результатом. И к нему есть все предпосылки.

Прогноз: 7-е место.

«Куньлунь Ред Стар»

47 игр, 50 очков, 7-е место

Как дела сейчас: приближается середина января, а «Куньлунь» держится в зоне плей-офф – на фоне последних сезонов китайского клуба в КХЛ это просто отличное достижение. Заслуга принадлежит Курту Фрейзеру и неплохому подбору исполнителей, причём многие важные трансферы были совершены по ходу сезона, а ведь мы привыкли, что «Куньлунь» наоборот не прочь поторговать своими лидерами перед дедлайном. Кажется, в этот раз «драконы» всерьёз нацелились на плей-офф, но у них больше всех проведённых матчей (наряду с «Трактором») и многовато поражений в последнее время. В восьми крайних встречах есть лишь две победы над минским «Динамо», а это не бог весть какой успех.

Чего ждать на финише регулярки: возможно, намерения у «Куньлуня» действительно серьёзные, но и конкуренты дремать не будут. «Сибирь» точно должна обходить китайскую команду, шансы «Нефтехимика» выглядят предпочтительнее, да и «Адмирал» может опровергнуть наши не радужные прогнозы и обставить «драконов». Однако, ситуация может качнуться и в другую сторону, и «Куньлунь» устремится в лидирующую пятёрку Востока. Но в этот вариант, учитывая нелёгкий календарь китайцев, мы не верим и видим «драконов» в отпуске уже в феврале.

Прогноз: 9-е место.

«Салават Юлаев»

44 игры, 50 очков, 6-е место

Как дела сейчас: лучше, чем представлялось до Нового года. Тогда уфимцы проигрывали важные встречи, впереди был никому не нужный в такой турнирной ситуации Кубок Шпенглера, а календарь ближайших игр угрожал «Салавату» чуть ли не выходом из промежуточного состава кубковой восьмёрки. Но всё обошлось. Уфимцы обыграли «Ак Барс» в Давосе, на Шпенглера отправили второй состав, а лидеры хорошенько отдохнули, и уже в январе вынесли мощный ЦСКА. Впрочем, расслабляться нельзя ни в коем случае. Впереди ещё много игр, в которых можно как побороться за топ-4 конференции, так и допустить катастрофу.

«Зелёное дерби» в швейцарской сказке. Ярче всех в Давосе сверкал Умарк «Салават» и «Ак Барс» выдали яркий матч в Швейцарии, героем которого стал шведский нападающий уфимцев.

Чего ждать на финише регулярки: «Салават» остаётся командой с всё теми же известными проблемами, у уфимцев нет стабильности и колоссальная зависимость от первого звена, но вряд ли это помешает клубу попасть в плей-офф. На высокое место рассчитывать не стоит (хотя многое решат два дерби с «Ак Барсом» и матчи с «Автомобилистом» и «Магниткой»), но, как мы знаем, для успешного выступления в плей-офф «Салавату» оно и не требуется.

Прогноз: 5-е место.

«Металлург»

46 игр, 51 очко, 5-е место

Как дела сейчас: по большому счёту, у «Металлурга» всё нормально. Ужасный старт сезона остался в истории, под руководством Ильи Воробьёва магнитогорцы более-менее стабильно набирают очки и идут на хорошем месте в середине восьмёрки. Отдачи от лидеров атаки по-прежнему маловато, но «Металлург» при новом старом наставнике научился побеждать за счёт обороны, что может внушать болельщикам команды осторожный оптимизм.

Чего ждать на финише регулярки: у «Металлурга» достаточно спокойный календарь на оставшуюся часть сезона, и свои текущие позиции магнитогорцы если и уступят, то не намного. В плей-офф подопечные Ильи Воробьёва заходить обязаны, а там уже всё начнётся с чистого листа.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Прогноз: 6-е место.

«Автомобилист»

44 игры, 55 очков, 4-е место

Как дела сейчас: клуб из Екатеринбурга успешно пережил октябрьский кризис и сумел вернуться в лидирующую группу Востока. Сейчас у уральцев даже есть хороший гандикап перед пятым местом (плюс 4 очка, две игры в запасе), и это позволяет «Автомобилисту» чувствовать себя комфортно. Проблемы, конечно, есть. Якуб Коварж не всегда надёжен (и ему так и не нашли достойного сменщика), оборона остаётся ахиллесовой пятой, зато в полной мере раскрывается мощная атака, и только за счёт неё «Автомобилист» может выигрывать большую часть матчей.

Чего ждать на финише регулярки: уральцам предстоит ещё как минимум по разу сыграть со всеми топами Востока, но вряд ли этот факт пугает подопечных Мартемьянова. Отдать четвёртую позицию «Автомобилист» не должен, но и подняться выше будет очень тяжело. «Ак Барс», «Авангард» и «Барыс» своего не упустят.

Прогноз: 4-е место.

«Барыс»

45 игр, 59 очков, 3-е место

Как дела сейчас: «Барыс» набирает обороты, и это вовсе не удивительно, если вы помните прошлый сезон в исполнении казахстанской команды. Тогда подопечные Скабелки тоже мощно добавили, начиная с конца декабря, и в результате прыгнули на второе место в регулярке. Стоит сказать, что Андрей Владимирович явно находится на своём месте. В Нур-Султане он уже второй год строит крепкую, колючую команду, ставит крепкую оборону, а в атаке надеется не только на легионеров, но и на доморощенные кадры. Всё в порядке у «Барыса» и с характером, так что выходить на эту команду в плей-офф, думается, желание есть не у многих.

Скабелка: с прошлого сезона для нас матчи с «Авангардом» являются принципиальными

Чего ждать на финише регулярки: в том, что «Барыс» будет в матчах на вылет, нет никаких сомнений. Более того, нур-султанцы поборются с «Авангардом» за вторую строчку в конференции. В прошлом сезоне обойти «ястребов» им удалось, сейчас же команды разделяет лишь одно очко, а впереди два очных матча на территории Казахстана. В «Барысе» не скрывают, что противостояние с омичами отныне носит принципиальный характер (как для клуба, так и лично для Скабелки), так что можно не сомневаться, что для завоевания первого места в дивизионе Чернышёва «Барыс» приложит все силы. Однако далеко не всё будет зависеть от личных встреч, а календарь у казахстанской команды в оставшейся части сезона совсем не сахар. Послезавтра у «Барыса» стартует восьмиматчевый марафон с серьёзными соперниками («Авангард», «Локомотив», «Салават», «Металлург», «Йокерит», СКА, «Салават», «Автомобилист»), и может так случиться, что после него команде Скабелки будет уже не до войны с омичами.

Прогноз: 3-е место.

«Авангард»

45 игр, 60 очков, 2-е место

Как дела сейчас: «Авангард» давным-давно оккупировал вторую строчку Востока и чувствует себя вполне спокойно, даже несмотря на посягательства «Барыса». Команда у Боба Хартли управляемая, в лазарете почти не осталось травмированных, вернулся первый центр Зернов, разыгрался Шумаков, а что касается результатов, то «Авангард» практически никогда не играет плохо несколько матчей подряд. Да, есть поражения (но куда без них?), но в основном «ястребы» радуют своих болельщиков и планомерно готовятся к плей-офф.

Чего ждать на финише регулярки: Хартли точно не будет форсировать события ради противостояния с «Барысом», и если вторая строчка уйдёт от «Авангарда», то никакой катастрофы для омичей не случится. У «ястребов» впереди тоже много нелёгких матчей, предстоит совершить ещё один дальневосточный выезд, но вряд ли это как-то отразится на результатах команды. У «Авангарда» в этом сезоне на одно поражение примерно приходится две победы, в таком же графике омичи и закончат регулярку.

Прогноз: 2-е место.

«Ак Барс»

43 игры, 66 очков, 1-е место

Как дела сейчас: «Ак Барс» в порядке. Команда Дмитрия Квартальнова лидирует в конференции, имеет лучшие оборону и атаку на Востоке – придираться можно только по мелочам. Не так давно казанцы пережили уникальный для себя отрезок из трёх поражений кряду, но это никак не сказалось на их турнирном положении. Квартальнов по ходу сезона провёл мини-перестройку в «Ак Барсе», и, в принципе, уже сейчас готов идти на штурм Кубка Гагарина.

Чего ждать на финише регулярки: такого же мощного хода, ведь известно, что Дмитрий Квартальнов никогда не снимает ногу с педали газа. На Востоке с «Ак Барсом» никто и не подумает конкурировать, а вот с ЦСКА ожидается увлекательная заруба за Кубок Континента.

Прогноз: 1-е место.