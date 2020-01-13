Хартли: Бобков принёс «Авангарду» победу в матче с «Амуром»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о победе своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча завершилась со счётом 2:1 Б.

«Немного сумасшедшая игра. Нужно отдать должное «Амуру», который играл очень хорошо против нас два периода, не давал нам вообще никакого пространства и вёл в счёте.

Но в третьем периоде нам удалось сравнять, это был очень важный гол. В овертайме тоже неплохо играли, у нас были определённые шансы.

Затем на буллитах мы уступали 0:2, но Макмиллан и Пьянов вернули нас в игру, Шумаков вывел вперёд. Бобков – определённо лучший игрок матча, он принёс нам победу», — сказал Хартли в интервью пресс-службе «Авангарда».