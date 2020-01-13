Василевский заменит Раска на Матче звёзд НХЛ

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский примет участие в Матче звёзд НХЛ. Россиянин заменит вратаря «Бостон Брюинз» Тукку Раска, сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее стало известно, что Василевский был признан лучшим игроком по итогам недели в НХЛ. Он одержал три победы, при этом выдав два шатаута подряд. Вратарь пропускал 0,67 шайбы и отражал 97,2% бросков в матче.

Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги.

Василевский уже в третий раз подряд примет участие в Матче звёзд НХЛ. В матче будет участвовать и российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

В текущем сезоне Василевский провёл 33 матча. Россиянин пропускал 2,58 шайбы и отражал 91,5% бросков.