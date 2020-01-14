Овечкин обошёл Селянне по количеству заброшенных шайб в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. После 1-го периода «Вашингтон» ведёт со счётом 2:0.

Дубль в этой встрече на свой счёт записал российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший свою 685-ю и 686-ю шайбу за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошёл легендарного финского нападающего Теэму Селянне, который до этого матча с 684 голами делил 11-е место в списке лучших снайперов лиги с Овечкиным.

На 10-м месте в списке лучших снайперов располагается канадский форвард Марио Лемье, на счету которого 690 заброшенных шайб.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 также входят Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).