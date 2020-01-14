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Куинн — о повторном шансе с «Айлендерс» для Георгиева: заманчиво

Куинн — о повторном шансе с «Айлендерс» для Георгиева: заманчиво
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2) ушёл от ответа на вопрос, кто из вратарей сыграет в следующем матче сезона.

В сегодняшнем матче ворота «Рейнджерс» защищал Александр Георгиев. Российский голкипер парировал 32 броска из 34. Решение было продиктовано успешными выступлениями Александра в «Битве за «Нью-Йорк» в минувшем сезоне. Тогда Георгиев в трёх матчах с главным соперником «Рейнджерс» в НХЛ парировал 96,7% бросков при коэффициенте надёжности 0,87. В следующем матче чемпионата соперником «Рейнджерс» снова станут «Айлендерс».

«Не скажу о решении, но, конечно, это заманчиво», — приводит слова Куинна клубный обозреватель Винс Меркольяно.

Георгиев сыграет с «Айлендерс», после чего в «Рейнджерс» определятся с загрузкой вратарей
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