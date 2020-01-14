Куинн — о повторном шансе с «Айлендерс» для Георгиева: заманчиво
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2) ушёл от ответа на вопрос, кто из вратарей сыграет в следующем матче сезона.
В сегодняшнем матче ворота «Рейнджерс» защищал Александр Георгиев. Российский голкипер парировал 32 броска из 34. Решение было продиктовано успешными выступлениями Александра в «Битве за «Нью-Йорк» в минувшем сезоне. Тогда Георгиев в трёх матчах с главным соперником «Рейнджерс» в НХЛ парировал 96,7% бросков при коэффициенте надёжности 0,87. В следующем матче чемпионата соперником «Рейнджерс» снова станут «Айлендерс».
«Не скажу о решении, но, конечно, это заманчиво», — приводит слова Куинна клубный обозреватель Винс Меркольяно.
Георгиев сыграет с «Айлендерс», после чего в «Рейнджерс» определятся с загрузкой вратарей
Читайте также
- 14 января 2020
-
07:11
-
07:11
-
07:07
-
07:00
-
06:41
-
06:40
-
06:36
-
06:28
-
06:24
-
06:16
-
06:05
-
05:54
-
05:46
-
05:37
-
05:12
-
04:07
-
03:50
-
03:44
- 13 января 2020
-
23:23
-
22:57
-
22:47
-
22:36
-
21:44
-
20:57
-
20:42
-
20:37
-
20:30
-
20:08
-
20:04
-
19:51
-
18:33
-
18:15
-
17:50
-
17:34
-
17:06
Партнерский контент