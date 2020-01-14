Галак совершил суперсейв после броска Проворова на последней секунде овертайма. Видео
В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Бостон Брюинз» (6:5 Б) произошёл любопытный эпизод.
На последних секундах дополнительного времени нападающий «Флайерз» Шон Кутюрье совершил проход по правому флангу и нанёс бросок по воротам голкипера «Бостона» Ярослава Галака. Первым на добивание успел защитник «Филадельфии» Иван Проворов, но словацкий голкипер сумел среагировать на бросок в упор, и вследствие этого матч продолжился серией штрафных бросков.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Стоит добавить, что «Бостон» вёл в ходе матча со счётом 3:1 и 5:2, но упустил преимущество, а решающий буллит, который исполнял нападающий «Брюинз» Брэд Маршан, обернулся курьёзом.
Галак совершил невероятный сейв на Фросте и захотел увидеть, как он это сделал
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