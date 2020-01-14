НХЛ дисквалифицировала форварда «Ойлерз» Кэссиана на два матча за инцидент с Ткачуком

Национальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Зака Кэссиана на два матча, информирует пресс-служба департамента НХЛ по безопасности игроков.

На 19-й минуте второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» Кэссиан во второй раз за матч попал под силовой приём форварда «огоньков» Мэттью Ткачука. В результате нападающий «Ойлерз» набросился на соперника с кулаками. По итогам инцидента форвард «Эдмонтона» получил двойной малый штраф и 10-минутный дисциплинарный штраф. Это большинство в начале третьего периода реализовал шведский форвард «Калгари» Элиас Линдхольм, забив победный гол.

После матча Кэссиан обвинил Ткачука в трусости, пристыдив американского форварда за отказ подраться.