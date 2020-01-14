Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов НХЛ, Панарин — на шестое

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя пять матчей.
По итогам дня капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль в матче с «Каролиной Харрикейнз», вышел на третье место в гонке снайперов НХЛ. В активе российского форварда стало 28 заброшенных шайб. Лидирует в зачёте снайперов форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (36 голов), второе место занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (31).
Зачёт снайперов регулярного чемпионата НХЛ
Оформивший дубль в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин с 26 шайбами вышел на шестое место в гонке снайперов. Он всего на один точный бросок отстаёт от нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона и форварда «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела (по 27 голов).
- 14 января 2020
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:32
-
09:15
-
09:01
-
08:41
-
08:26
-
08:10
-
08:00
-
07:42
-
07:20
-
07:11
-
07:11
-
07:07
-
07:00
-
06:41
-
06:40
-
06:36
-
06:28
-
06:24
-
06:16
-
06:05
-
05:54
-
05:46
-
05:37
-
05:12
-
04:07
-
03:50
-
03:44
- 13 января 2020
-
23:23
-
22:57
-
22:47
-
22:36
-
21:44