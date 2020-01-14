Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов НХЛ, Панарин — на шестое

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя пять матчей.

По итогам дня капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль в матче с «Каролиной Харрикейнз», вышел на третье место в гонке снайперов НХЛ. В активе российского форварда стало 28 заброшенных шайб. Лидирует в зачёте снайперов форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (36 голов), второе место занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (31).

Зачёт снайперов регулярного чемпионата НХЛ

Оформивший дубль в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин с 26 шайбами вышел на шестое место в гонке снайперов. Он всего на один точный бросок отстаёт от нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона и форварда «Баффало Сэйбрз» Джека Айкела (по 27 голов).

Овечкин обошёл Селянне по количеству заброшенных шайб в НХЛ