Барбашёв забил курьёзный гол: вратарь и защитник «Анахайма» столкнулись за своими воротами

Курьёзный эпизод, произошедший в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс» (4:1), привёл к голу российского форварда «Блюз» Ивана Барбашёва.

В середине второго периода при счёте 3:1 в пользу «музыкантов» шайба оказалась за воротами «Анахайма», куда поспешил голкипер Джон Гибсон. Американский голкипер покинул ворота, и в это же время за шайбой подъехал защитник Хампус Линдхольм. Принять передачу швед не сумел, так как Гибсон не отъехал в сторону. В результате этого игроки «Дакс» столкнулись, Линдхольм упал, а шайба досталась нападающему «музыкантов» Барбашёву, который забил гол в пустые ворота.

Видео гола Барбашёва можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.