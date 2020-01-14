Бекстрём: последние два года мне кажется, что Овечкин в каждом матче бьёт какой-то рекорд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:0) прокомментировал тот факт, что оформивший дубль Александр Овечкин обошёл Теэму Селянне по голам за карьеру в НХЛ.
«В последние два года мне кажется, что он в каждой игре бьёт какой-то рекорд. Его достижениям в первую очередь радуемся мы и хотим, чтобы он и дальше так играл. Ему всего 34 года, он ещё долго может играть, и ему по силам подняться ещё выше», — цитирует Бекстрёма пресс-служба НХЛ.
Александр вышел на чистое 11-е место, обогнав Селянне. Он на четыре шайбы отстаёт от 10-го места, которое занимает Марио Лемье, на шесть голов — от Стива Айзермана (девятое место) и на восемь голов — от Марка Мессье (восьмое место).
- 14 января 2020
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