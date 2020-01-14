Драйзайтль: покину площадку, если придётся играть с Ткачуком на Матче звёзд

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль ответил на вопрос касательно возможной игры в одной тройке с форвардом «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачуком на Матче звёзд НХЛ-2020.

«Что сделаю, если придётся играть с ним в одной тройке? Покину площадку» – заверил Драйзайтль.

На 19-й минуте второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Калгари» форвард «нефтяников» Зак Кассиан во второй раз за матч попал под силовой приём форварда «огоньков» Ткачука.

В результате нападающий «Ойлерз» набросился на соперника с кулаками. По итогам инцидента форвард «Эдмонтона» получил двойной малый штраф и 10-минутный дисциплинарный штраф. Это большинство в начале третьего периода реализовал шведский форвард «Калгари» Элиас Линдхольм, забив победный гол. Впоследствии НХЛ дисквалифицировала Зака на два матча.