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Драйзайтль: покину площадку, если придётся играть с Ткачуком на Матче звёзд

Драйзайтль: покину площадку, если придётся играть с Ткачуком на Матче звёзд
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль ответил на вопрос касательно возможной игры в одной тройке с форвардом «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачуком на Матче звёзд НХЛ-2020.

«Что сделаю, если придётся играть с ним в одной тройке? Покину площадку» – заверил Драйзайтль.

На 19-й минуте второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Калгари» форвард «нефтяников» Зак Кассиан во второй раз за матч попал под силовой приём форварда «огоньков» Ткачука.

В результате нападающий «Ойлерз» набросился на соперника с кулаками. По итогам инцидента форвард «Эдмонтона» получил двойной малый штраф и 10-минутный дисциплинарный штраф. Это большинство в начале третьего периода реализовал шведский форвард «Калгари» Элиас Линдхольм, забив победный гол. Впоследствии НХЛ дисквалифицировала Зака на два матча.

НХЛ дисквалифицировала форварда «Ойлерз» Кассиана на два матча за инцидент с Ткачуком
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