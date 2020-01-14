«Вашингтон» подписал новый контракт с Бекстрёмом на $ 46 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с нападающим Никласом Бекстрёмом, информирует официальный сайт американской команды. Как сообщается, новое соглашение с 32-летним шведским хоккеистом подписано сроком на пять лет, общая сумма — $ 46 млн.



В текущем регулярном чемпионате Бекстрём принял участие в 39 матчах, записав на свой счёт 35 (9+26) баллов при показателе полезности "-6" и восьми минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на льду 19 минут за матч.



Бекстрём выступает в составе «столичных» с 2009 года. В 2018 году шведский хоккеист вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли. Бекстрём — бессменный партнёр Александра Овечкина, проведя в одном звене с россиянином большую часть карьеры.

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