Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вашингтон» подписал новый контракт с Бекстрёмом на $ 46 млн

«Вашингтон» подписал новый контракт с Бекстрёмом на $ 46 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с нападающим Никласом Бекстрёмом, информирует официальный сайт американской команды. Как сообщается, новое соглашение с 32-летним шведским хоккеистом подписано сроком на пять лет, общая сумма — $ 46 млн.

В текущем регулярном чемпионате Бекстрём принял участие в 39 матчах, записав на свой счёт 35 (9+26) баллов при показателе полезности "-6" и восьми минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводит на льду 19 минут за матч.

Бекстрём выступает в составе «столичных» с 2009 года. В 2018 году шведский хоккеист вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли. Бекстрём — бессменный партнёр Александра Овечкина, проведя в одном звене с россиянином большую часть карьеры.

Бекстрём: Овечкин хотел стать моим агентом, но я отказался
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020