Воронков: на буллите меня тряхануло, аж клюшка вылетела

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с хабаровским «Амуром» (3:2 Б).



«Тяжёлая игра была – соперник играл хорошо, мы – не очень. Команде нужны голы: каждый должен вкладываться в бросок, когда есть возможность атаковать, мы должны быть больше нацелены на ворота, больше забивать. Мой момент в третьем периоде? Догнали, клюшку подбили. Не ждал, что догонят – думал, я быстрый.



Насколько заметна разница между молодёжной сборной России и КХЛ? В принципе я и там работал, и здесь работаю – больших отличий нет.



Мой победный буллит? Вышел, тряхануло – аж клюшка вылетела. Хорошо, что забил», — приводит слова Воронкова официальный сайт казанской команды.

«Амур» проиграл шестой матч подряд, уступив «Ак Барсу» по буллитам