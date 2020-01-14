Воронков: на буллите меня тряхануло, аж клюшка вылетела
Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с хабаровским «Амуром» (3:2 Б).
«Тяжёлая игра была – соперник играл хорошо, мы – не очень. Команде нужны голы: каждый должен вкладываться в бросок, когда есть возможность атаковать, мы должны быть больше нацелены на ворота, больше забивать. Мой момент в третьем периоде? Догнали, клюшку подбили. Не ждал, что догонят – думал, я быстрый.
Насколько заметна разница между молодёжной сборной России и КХЛ? В принципе я и там работал, и здесь работаю – больших отличий нет.
Мой победный буллит? Вышел, тряхануло – аж клюшка вылетела. Хорошо, что забил», — приводит слова Воронкова официальный сайт казанской команды.
«Амур» проиграл шестой матч подряд, уступив «Ак Барсу» по буллитам
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