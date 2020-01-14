ESPN: в Матче звёзд НХЛ появится конкурс по точности броска с трибун
В Матче звёзд НХЛ 2020 года появится новый конкурс мастерства, сообщает ESPN. По имеющейся информации, организаторы предложат хоккеистам соревноваться в точности броска с трибун в мишени, находящиеся на льду.
Напомним, 12 января стал известны окончательные составы сборных дивизионов на Матч звёзд. Последними участниками стали победители зрительского голосования — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон и защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз.
Напомним, в шоу-матче примут участие два российских хоккеиста — вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.
Матчи звёзд себя изживают. Лучшие игроки стараются с них соскочить
Овечкин уже успел отказать НХЛ, а Дацюк не примет участия в звёздном уикенде КХЛ. Пришло время что-то менять.
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