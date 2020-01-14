ESPN: в Матче звёзд НХЛ появится конкурс по точности броска с трибун

В Матче звёзд НХЛ 2020 года появится новый конкурс мастерства, сообщает ESPN. По имеющейся информации, организаторы предложат хоккеистам соревноваться в точности броска с трибун в мишени, находящиеся на льду.



Напомним, 12 января стал известны окончательные составы сборных дивизионов на Матч звёзд. Последними участниками стали победители зрительского голосования — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон и защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз.



Напомним, в шоу-матче примут участие два российских хоккеиста — вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.