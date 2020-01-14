Меньшиков: «Металлург» не удивил, примерно такой игры и ждали

Защитник «Трактора» Виталий Меньшиков поделился впечатлениями от матча с «Металлургом» (2:1).



«Интересная игра, много болельщиков, в том числе из Магнитогорска, чувствовалась атмосфера дерби. Сегодня плотно играли в обороне, бились, пластались, ловили броски на себя. Это и стало залогом успеха. На контратаках поймали соперника, забили и дотерпели. Удивил ли нас «Металлург»? Нет, команда нам хорошо известная, третий матч проводим с ними в регулярке, примерно такой игры от них и ожидали. Нам отступать некуда, нужно в каждом матче брать очки. Хотел бы попросить наших болельщиков приходить на игры, поддерживать нас, вы нам очень помогаете», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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