Седлак заменит Дацюка на Матче звёзд КХЛ, Тихомиров сыграет вместо Коновалова
Стали известны изменения в составах сборных дивизионов на «ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ 2020», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В дивизионе Боброва нападающий череповецкой «Северстали» Егор Морозов заменит травмированного одноклубника Даниила Вовченко.
В дивизионе Тарасова голкипер нижегородского «Торпедо» Андрей Тихомиров выступит вместо вратаря ярославского «Локомотива» Ильи Коновалова, получившего повреждение. Напомним, ранее Коновалов заменил Юнаса Энрота.
В дивизионе Харламова нападающий челябинского «Трактора» Лукаш Седлак заменит форварда екатеринбургского «Автомобилиста» Павла Дацюка, который не сможет принять участие в Матче звёзд из-за возникшей необходимости проведения медицинских процедур.
Матчи звёзд себя изживают. Лучшие игроки стараются с них соскочить
Овечкин уже успел отказать НХЛ, а Дацюк не примет участия в звёздном уикенде КХЛ. Пришло время что-то менять.
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