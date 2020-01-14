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Седлак заменит Дацюка на Матче звёзд КХЛ, Тихомиров сыграет вместо Коновалова

Седлак заменит Дацюка на Матче звёзд КХЛ, Тихомиров сыграет вместо Коновалова
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны изменения в составах сборных дивизионов на «ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ 2020», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В дивизионе Боброва нападающий череповецкой «Северстали» Егор Морозов заменит травмированного одноклубника Даниила Вовченко.

В дивизионе Тарасова голкипер нижегородского «Торпедо» Андрей Тихомиров выступит вместо вратаря ярославского «Локомотива» Ильи Коновалова, получившего повреждение. Напомним, ранее Коновалов заменил Юнаса Энрота.

В дивизионе Харламова нападающий челябинского «Трактора» Лукаш Седлак заменит форварда екатеринбургского «Автомобилиста» Павла Дацюка, который не сможет принять участие в Матче звёзд из-за возникшей необходимости проведения медицинских процедур.

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Овечкин уже успел отказать НХЛ, а Дацюк не примет участия в звёздном уикенде КХЛ. Пришло время что-то менять.
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