Седлак заменит Дацюка на Матче звёзд КХЛ, Тихомиров сыграет вместо Коновалова

Стали известны изменения в составах сборных дивизионов на «ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ 2020», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



В дивизионе Боброва нападающий череповецкой «Северстали» Егор Морозов заменит травмированного одноклубника Даниила Вовченко.



В дивизионе Тарасова голкипер нижегородского «Торпедо» Андрей Тихомиров выступит вместо вратаря ярославского «Локомотива» Ильи Коновалова, получившего повреждение. Напомним, ранее Коновалов заменил Юнаса Энрота.



В дивизионе Харламова нападающий челябинского «Трактора» Лукаш Седлак заменит форварда екатеринбургского «Автомобилиста» Павла Дацюка, который не сможет принять участие в Матче звёзд из-за возникшей необходимости проведения медицинских процедур.

Матчи звёзд себя изживают. Лучшие игроки стараются с них соскочить Овечкин уже успел отказать НХЛ, а Дацюк не примет участия в звёздном уикенде КХЛ. Пришло время что-то менять.