Скабелка: в третьем периоде «Барыс» 8–10 минут не мог выйти из зоны

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (5:3).
«Скажу, что сегодня была игра инициатив. Какое-то время инициатива у нас была, хорошо начали. Первый период неплохо играли, создавали моменты. Наверное, тот гол, который «Салават» забил в меньшинстве, нас немножко «прибил». После этого «Салават» захватил инициативу, тяжело нам было. И начало третьего периода, минут 8–10 не могли даже из зоны выйти. Непросто нам было. Но вот в результате этой контратаки, которая у нас получилась, мы забили гол. Хочу ребят поблагодарить за матч. Непросто три матча за четыре дня играть. Причём соперник достаточно мощный, в атаке играет здорово. Поэтому мы довольны этой победой. Спасибо и болельщикам, и ребятам», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
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