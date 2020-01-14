Разин: Якимов сейчас набирает очки, и фиг с ней, с первой половиной сезона

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Автомобилистом» (3:1).



«Знали, что у «Автомобилиста» была тяжёлая игра с ЦСКА: овертайм, буллиты. Плюс мы видели, что играют три пары защитников. Просили наших игроков как можно активнее сыграть в чужой зоне, соперника понапрягать, и это, думаю, нам удалось. «Автомобилист» обычно хорошо играет в третьем периоде, но сегодня мы третий период выиграли. Отмечу всю команду, не только вратаря. Ребята помогали, ловили шайбу на себя, подборы совершали. Почему Якимов второй сезон начинает набирать очки в концовке чемпионата? Это нужно у него спросить. Сейчас набирает очки и пусть набирает, фиг с ней, с той половиной сезона», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» выиграла четвёртый матч из пяти последних, одолев «Автомобилист»