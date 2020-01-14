Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бекстрём: Овечкин каждый день спрашивал, как идут мои переговоры по новому контракту

Бекстрём: Овечкин каждый день спрашивал, как идут мои переговоры по новому контракту
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём провёл пресс-конференцию после подписания нового контракта с клубом на пять лет сроком и предусматривающего $ 46 млн.

«Даже не думал о том, чтобы покинуть «Вашингтон». У меня была одна цель — остаться здесь. Почему пять лет? Мне просто нравится номер «5.» На самом деле, такой срок имел смысл для обеих сторон.

Я рассказал Овечкину о подписании контракта вчера, и он крепко меня обнял. Александр каждый день спрашивал, как идут переговоры по контракту», — приводит слова Бекстрёма журналист Саманта Пелл в «Твиттере».

Бекстрём выступает в составе «столичных» с 2009 года. В 2018 году шведский хоккеист вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли. Бекстрём — бессменный партнёр Александра Овечкина, проведя в одном звене с россиянином большую часть карьеры.

«Вашингтон» подписал новый контракт с Бекстрёмом на $ 46 млн
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020