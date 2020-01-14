Бекстрём: Овечкин каждый день спрашивал, как идут мои переговоры по новому контракту

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём провёл пресс-конференцию после подписания нового контракта с клубом на пять лет сроком и предусматривающего $ 46 млн.
«Даже не думал о том, чтобы покинуть «Вашингтон». У меня была одна цель — остаться здесь. Почему пять лет? Мне просто нравится номер «5.» На самом деле, такой срок имел смысл для обеих сторон.
Я рассказал Овечкину о подписании контракта вчера, и он крепко меня обнял. Александр каждый день спрашивал, как идут переговоры по контракту», — приводит слова Бекстрёма журналист Саманта Пелл в «Твиттере».
Бекстрём выступает в составе «столичных» с 2009 года. В 2018 году шведский хоккеист вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли. Бекстрём — бессменный партнёр Александра Овечкина, проведя в одном звене с россиянином большую часть карьеры.
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