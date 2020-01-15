Мэттьюс сократил отставание от Пастрняка до двух шайб, Айкел догнал Овечкина
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
В составе победителей хет-триком отметился Остон Мэттьюс, благодаря чему сократил отставание от форварда «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк в гонке снайперов НХЛ. В активе чешского форварда, не сумевшего отличиться в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (0:3), осталось 36 шайб. Остон отстаёт на два точных броска.
Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел забросил шайбу в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2) и догнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина. Американец и россиянин делят третье место с 28 заброшенными шайбами.
Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов НХЛ, Панарин — на шестое
Читайте также
- 15 января 2020
-
08:51
-
08:30
-
08:10
-
07:58
-
07:41
-
07:20
-
07:05
-
07:01
-
06:45
-
06:17
-
06:12
-
06:05
-
06:00
-
05:44
-
05:38
-
05:17
-
04:27
-
03:37
-
02:19
-
01:14
-
00:00
- 14 января 2020
-
23:52
-
23:34
-
23:25
-
23:19
-
23:05
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:42
-
22:40
-
22:21
-
21:59
-
21:48
-
21:44
Партнерский контент