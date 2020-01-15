Мэттьюс сократил отставание от Пастрняка до двух шайб, Айкел догнал Овечкина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

В составе победителей хет-триком отметился Остон Мэттьюс, благодаря чему сократил отставание от форварда «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк в гонке снайперов НХЛ. В активе чешского форварда, не сумевшего отличиться в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (0:3), осталось 36 шайб. Остон отстаёт на два точных броска.

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел забросил шайбу в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2) и догнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкина. Американец и россиянин делят третье место с 28 заброшенными шайбами.