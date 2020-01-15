Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Летанг стал первым защитником в истории «Питтсбурга», сделавшим 400 голевых передач

Летанг стал первым защитником в истории «Питтсбурга», сделавшим 400 голевых передач
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг ассистировал российскому нападающему Евгению Малкину, благодаря чему стал первым защитником в истории клуба, сделавшим 400 голевых передач. Клубный рекорд по этому показателю принадлежит нынешнему владельцу клуба Марио Лемье (1003), второе место занимает капитан команды Сидни Кросби (785), топ-3 замыкает Малкин с 643 передачами.

В пятёрку лучших также входят Яромир Ягр (640) и Рон Фрэнсис (449). 32-летний Летанг располагается в общем зачёте на шестой позиции.

Малкин подвинул Ягра! Россиянин в тройке лучших ассистентов в истории «Питтсбурга»
А ещё он забил крутой гол, который должен был стать победным.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020