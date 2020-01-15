Летанг стал первым защитником в истории «Питтсбурга», сделавшим 400 голевых передач
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг ассистировал российскому нападающему Евгению Малкину, благодаря чему стал первым защитником в истории клуба, сделавшим 400 голевых передач. Клубный рекорд по этому показателю принадлежит нынешнему владельцу клуба Марио Лемье (1003), второе место занимает капитан команды Сидни Кросби (785), топ-3 замыкает Малкин с 643 передачами.
В пятёрку лучших также входят Яромир Ягр (640) и Рон Фрэнсис (449). 32-летний Летанг располагается в общем зачёте на шестой позиции.
Малкин подвинул Ягра! Россиянин в тройке лучших ассистентов в истории «Питтсбурга»
А ещё он забил крутой гол, который должен был стать победным.
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