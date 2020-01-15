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Результаты матчей НХЛ за 14 января 2020 года

Результаты матчей НХЛ за 14 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 7:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Таварес (Сандин, Нюландер) – 05:18' (5x5)   2:0 Готье – 09:10' (5x5)   3:0 Хайман (Сандин, Спецца) – 19:56' (5x4)   4:0 Нюландер (Энгвалль, Таварес) – 22:12' (5x5)   4:1 Коулман (Вуд, Батчер) – 26:56' (5x5)   5:1 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 30:39' (5x4)   6:1 Мэттьюс (Марнер, Хайман) – 43:58' (5x5)   6:2 Коулман (Гусев, Кэррик) – 52:00' (5x5)   6:3 Коулман (Батчер, Зейджак) – 55:35' (5x5)   6:4 Суббэн (Братт, Симмондс) – 58:02' (6x4)   7:4 Мэттьюс – 58:40' (en)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Картер (Клиффорд, Форборт) – 04:18' (5x5)   0:2 Клиффорд (Картер) – 06:52' (5x5)   1:2 Киллорн (Волков, Шаттенкирк) – 10:06' (5x5)   2:2 Стэмкос (Чирелли, Джонсон) – 11:25' (5x5)   2:3 Браун (Прохоркин, Уокер) – 52:00' (5x4)   3:3 Кучеров (Чирелли) – 58:45' (6x5)   4:3 Стэмкос – 65:00' (ПБ)

«Питтсбург Пингвинз» — «Миннесота Уайлд» — 7:3. Хозяева продлили победную серию до четырёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Малкин (Раст, Кросби) – 07:57' (5x4)   2:0 Макканн (Симон, Марино) – 17:57' (5x5)   3:0 Раст (Малкин, Кагун) – 34:04' (5x5)   4:0 Малкин (Летанг, Кросби) – 35:05' (5x4)   4:1 Паризе (Фиала) – 37:17' (5x5)   4:2 Фолиньо (Эрикссон Эк, Канин) – 42:15' (5x5)   5:2 Кросби (Макканн) – 47:41' (5x5)   6:2 Симон (Кросби) – 48:20' (5x5)   7:2 Гальченюк (Агоццино, Хёрнквист) – 56:57' (5x5)   7:3 Паризе – 59:47' (5x4)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт Ред Уингз» — 8:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
8 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Эберле (Барзал, Ли) – 03:23' (5x5)   2:0 Бейли (Кюнхакль, Дэл Колл) – 03:59' (5x5)   3:0 Нельсон (Бовиллье) – 07:56' (5x5)   3:1 Гронек (Фаббри, Ларкин) – 11:45' (5x5)   4:1 Ли (Барзал, Эберле) – 18:30' (5x5)   5:1 Нельсон – 21:59' (5x5)   6:1 Добсон (Пулок, Комаров) – 22:40' (5x5)   7:1 Бовиллье (Пулок, Ледди) – 45:12' (5x5)   8:1 Комаров (Мейфилд) – 49:07' (5x5)   8:2 Смит (Эн, Немет) – 54:00' (5x5)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз» — 3:0. Голкипер хозяев Элвис Мерзликин во втором матче кряду отыграл на ноль.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Веннберг (Гавриков, Гербе) – 13:27' (5x5)   2:0 Стенлунд (Фолиньо, Бемстрём) – 45:46' (5x4)   3:0 Нэш – 53:05' (5x5)

«Баффало Сэйбрз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Носек (Стивенсон, Теодор) – 21:55' (5x5)   1:1 Окпосо (Райнхарт, Шири) – 26:32' (5x4)   2:1 Райнхарт (Ристолайнен, Айкел) – 39:41' (5x4)   2:2 Смит (Теодор, Карлссон) – 41:43' (5x4)   3:2 Айкел (Райнхарт, Миллер) – 47:57' (5x5)   4:2 Лазар – 59:35' (en)

«Оттава Сенаторз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Браун (Демело, Пажо) – 03:33' (5x5)   2:0 Тирни (Шабо, Браун) – 07:21' (5x5)   2:1 Кубалик (Кейн, Тэйвз) – 37:20' (5x5)   2:2 Кубалик (Тэйвз, Куккук) – 43:41' (5x5)   2:3 Тэйвз (Кейн) – 60:42' (3x3)

«Виннипег Джетс» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Коннор (Нику, Лайне) – 01:22' (5x5)   2:0 Рослович (Лаури, Дальстрём) – 14:24' (5x5)   3:0 Уилер (Пионк, Коннор) – 21:12' (5x4)   4:0 Коннор (Шайфли, Лайне) – 57:49' (en)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль) – 09:01' (5x5)   1:1 Форсберг (Дюшейн) – 10:42' (5x5)   1:2 Блэквелл (Бонино, Вебер) – 15:41' (5x5)   2:2 Драйзайтль (Чиассон, Макдэвид) – 19:42' (5x4)   3:2 Арчибальд (Макдэвид, Клефбом) – 29:09' (5x5)   4:2 Драйзайтль (Макдэвид) – 59:11' (en)

«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» — 2:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Задоров (Маккиннон) – 09:04' (5x5)   2:0 Ландеског (Маккиннон, Грейвз) – 15:27' (5x5)   2:1 Гурьянов (Хинц, Клингберг) – 29:54' (5x4)   2:2 Дикинсон (Кольяно, Комо) – 54:37' (5x5)   2:3 Линделль (Павелски) – 61:54' (3x3)

«Аризона Койотс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
6 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кессел (Степан) – 12:03' (5x5)   2:0 Кессел (Дворак, Гарланд) – 25:01' (5x4)   2:1 Лабанк (Кейн) – 26:42' (5x5)   3:1 Холл (Истерли, Гарланд) – 37:14' (5x5)   4:1 Круз (Степан, Кессел) – 48:09' (5x5)   4:2 Майер (Марло, Суомела) – 49:55' (5x5)   4:3 Кейн (Лабанк, Карлссон) – 57:51' (6x4)   5:3 Гарланд (Холл, Демерс) – 58:20' (en)   6:3 Холл (Круз, Степан) – 59:38' (en)
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