Результаты матчей НХЛ за 14 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 7:4.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3 Б.

«Питтсбург Пингвинз» — «Миннесота Уайлд» — 7:3. Хозяева продлили победную серию до четырёх матчей.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт Ред Уингз» — 8:2.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз» — 3:0. Голкипер хозяев Элвис Мерзликин во втором матче кряду отыграл на ноль.

«Баффало Сэйбрз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:2.

«Оттава Сенаторз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3 ОТ.

«Виннипег Джетс» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:0.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:2.

«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» — 2:3 ОТ.

«Аризона Койотс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 6:3.