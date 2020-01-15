Кучеров: не знаю, почему Василевского сразу не выбрали на Матч звёзд, он это заслужил

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 Б) и участие вратаря «молний» Андрея Василевского в Матче звёзд НХЛ, где он заменит Туукку Раска из «Бостон Брюинз».
«Что могу сказать о своём голе? Чирелли выиграл борьбу у борта и отдал шайбу мне. Вот и всё. О чём думал, когда мы проигрывали за минуту с небольшим? Я не знаю. Всё в порядке, мы же сравняли. Берём победу и идём дальше.
Василевского пригласили на Матч звёзд? Он один из лучших вратарей в лиге, и я не знаю, почему его не выбрали туда сразу. Я очень рад за него, Василевский заслужил это как никто другой.
Что я думаю о Волкове? Это очень техничный молодой игрок, я рад за него. Это умный парень, он с каждым матчем будет играть лучше и лучше», — приводит слова Кучерова Fox Sports.
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