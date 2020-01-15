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Маршан после промаха по шайбе на буллите опубликовал фото с Кубком Стэнли

Маршан после промаха по шайбе на буллите опубликовал фото с Кубком Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан в «Твиттере» отреагировал на эпизод, когда он проехал мимо шайбы во время серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:6 Б). Канадец опубликовал фотографию с Кубком Стэнли и подмигивающий эмодзи.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Брэда Маршана.

Во время исполнения решающего буллита канадский нападающий «Бостона» проехал мимо шайбы и упустил шанс сравнять счёт в серии послематчевых бросков. «Флайерз» одержали победу в матче, в ходе которого уступали со счётом 2:5.

В НХЛ дебютировал 21 октября 2009 года в матче с «Нэшвилл Предаторз». Первую шайбу забросил только в следующем сезоне — 3 ноября 2010 года в ворота «Баффало Сэйбрз». Шесть раз за карьеру забрасывал не менее 20 шайб за сезон. Обладатель Кубка Стэнли 2011 года (19 очков в 25 матчах плей-офф).
Маршан — о буллите: правила знаю. Пытался хорошо начать разбег, но не смог взять шайбу
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