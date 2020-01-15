Тренер «Миннесоты» перепутал игроков в заявке, из-за чего «Уайлд» играли в пять защитников

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро допустил грубую ошибку, называя состав своей команды на выездной матч против «Питтсбург Пингвинз» (3:7). Он сформировал заявку таким образом, что одноврменно отправил в запас защитника Грега Патерина и нападающего Райана Донато, оставив в составе лишь 17 полевых игроков.
Ошибку обнаружили арбитры до старта встречи, в результате чего номинальному форварду Донато пришлось срочно надевать форму и выходить на игру в роли игрока обороны. Выяснилось, что Будро перепутал карточки Донато и Патерина. Именно последний должен был выходить на лёд, но из-за оплошности наставника не смог этого сделать и ему пришлось покинуть скамейку запасных. Донато сыграл в этом матче лишь семь смен, первая из которых была только во втором периоде.
«Это моя вина. Тупая ошибка. Я забыл про Патерина и записал вместо него Донато. Из-за этого нам пришлось играть, по сути, в пять защитников», — признал свою вину Будро.
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