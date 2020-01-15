Кассиан — о дисквалификации за удар Ткачука: с удовольствием сделал бы это снова и снова

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан прокомментировал двухматчевую дисквалификацию за инцидент в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (3:4). В конце второго периода Кассиан второй раз попал под жёсткий силовой приём форварда «огоньков» Мэттью Ткачука, после чего набросился на оппонента с кулаками, за что получил дисциплинарное наказание.

«Дисквалификация обошлась мне в $ 21 тысячу? Что ж, деньги хорошо потрачены. Я хорошо запомнил этот момент. На мой взгляд, это были два опасных удара со слепой стороны. Если бы они были чистыми, но жёсткими — нет проблем, я люблю жёсткий хоккей. Но если ты играешь в большой хоккей, то время от времени должен отвечать на такие звоночки. С удовольствием бы сделал это снова и снова. Ткачук, наверное, меня с кем-то спутал. Я не думаю, что он понимает, что мы играем в одном дивизионе, а у меня отличная память», — приводит слова Кассиана СВС.

Следующий матч между «Эдмонтоном» и «Калгари» пройдёт на площадке «нефтяников» 29 января. Форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль уже успел заявить, что откажется от участия в Матче звёзд, если его поставят в одно звено с Ткачуком.