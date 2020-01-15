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Фридман: претенденты на кубок не верят, что «Рейнджерс» готовы сейчас отпустить Крайдера

Фридман: претенденты на кубок не верят, что «Рейнджерс» готовы сейчас отпустить Крайдера
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Рори Бойлен поделился мнением о возможном уходе из «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающего Криса Крайдера, чей контракт с клубом истекает по окончании сезона.

«Ещё остаётся шанс, что „Рейнджерс“ и Крайдер достигнут договорённости о продлении контракта. Однако, скорее всего, „синерубашечники“ отдадут Криса в аренду, чтобы избежать риск потери игрока за просто так на рынке свободных агентов.

Левый нападающий первого звена «Рейнджерс» подойдёт любой команде, который нужен фланговый игрок в топ-6. Он габаритный игрок, который хорошо играет на пятаке и обладает опытом игры в плей-офф», — полагает Бойлен.

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман также порассуждал на тему возможного обмена Крайдера.

«Все претенденты на Кубок Стэнли — от „Колорадо“ до „Бостона“, от „Сент-Луиса“ до „Питтсбурга“ — заинтересованы в Крайдере. Но команды не верят, что прямо сейчас „Рейнджерс“ сделают его доступным для обмена. Все ждут окончательного решения вопроса между ними по новому контракту. И тогда возможно что-то произойдёт. По крайней мере, интерес к нему огромный», — считает Фридман.

Даже Панарина мало. Когда «Рейнджерс» смогут побороться за Кубок Стэнли?
Клуб ждёт светлое будущее, но в этом сезоне команде просто нечего делать в кубковых играх. Её время придёт позже.
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