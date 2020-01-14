Даже Панарина мало. Когда «Рейнджерс» смогут побороться за Кубок Стэнли?

Клуб ждёт светлое будущее, но в этом сезоне команде просто нечего делать в кубковых играх. Её время придёт позже.

Российская экспансия в «Рейнджерс»

В межсезонье «Нью-Йорк Рейнджерс» в одночасье превратился в одну из самых интересных команд НХЛ для российского болельщика. Выбор в пользу команды с Бродвея сделал Артемий Панарин, а «Рейнджерс» сделали его самым высокооплачиваемым россиянином за всю историю лиги. Но на одном Панарине российская экспансия в Нью-Йорк не закончилась.



Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

Летом первые контракты с клубом заключили проспекты команды Игорь Шестёркин, Егор Рыков и Виталий Кравцов. Остался в «Рейнджерс» Павел Бучневич, заключивший новый двухлетний контракт. Наконец, в свой последний сезон по контракту новичка вступил голкипер Александр Георгиев. Ни в одной другой системе НХЛ нет на данный момент столько российских игроков. Есть все основания полагать, что в скором времени поредеют и ряды россиян в «Рейнджерс».

В этом сезоне «Рейнджерс» «просто недостаточно хороши»

После поражения в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (2:5) отставание «синерубашечников» от зоны плей-офф увеличилось до семи очков. Теоретически такое отставание отыгрывается, что и доказал сам «Сент-Луис» в предыдущем сезоне. Тогда команда Крэйга Берюбе в середине января и вовсе занимала последнее место в Западной конференции НХЛ, однако продолжительная победная серия позволила запрыгнуть в зону плей-офф, и все помнят, чем это завершилось. Однако это совершенно точно не случай нынешних «Рейнджерс».

Главная проблема подопечных Дэвида Куинна заключается в огромной нестабильности. Парни с Бродвея чередуют яркие игры с не менее запоминающимися провалами. После двух побед на старте «Рейнджерс» выдали пятиматчевую серию поражений. После красивых побед с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» умудрились быть разгромлены «Оттавой Сенаторз», а после победы с «Питтсбург Пингвинз» уже в следующем матче пропустили четыре шайбы за пять минут всё от той же «Тампы». Так продолжается в течение всего сезона.

«Ничего не получается сделать. Максимум можем выиграть только два матча, а после этого всё равно проигрываем. Понятное дело, что это всё сильно расстраивает. Мы просто недостаточно хороши», – грустно заметил один из лидеров «Рейнджерс» Мика Зибанеджад после неудачи с «Сент-Луисом».

В плей-офф «Рейнджерс» точно не попадут. Их время ещё не пришло

С графиком «победа-поражение-победа-поражение» отставание от зоны плей-офф никак не отыграть. Разгром «Нью-Йорк Айлендерс» в принципиальном дерби мало что изменил в положении «Рейнджерс» в этом сезоне. Но вряд ли «Рейнджерс» нужно кровь из носу биться за попадание в плей-офф в нынешнем сезоне. В «синерубашечниках» собрана очень перспективная молодёжь, которая обладает грандиозным потенциалом. Однако эта команда пока не способна решать серьёзные задачи.

Защитники Адам Фокс, Райан Линдгрен, Либор Гайек и Тони Деанджело, форварды Филип Хитил и Каапо Какко уже сейчас временами показывают высокий уровень игры(кто-то играет лучше, кто-то играет хуже), однако их всех объединяет общий момент – неспособность поддерживать стабильный уровень на протяжении даже одной игровой недели. Они просто слишком молоды на данный момент.

«Эти «рейнджеры» представляют собой прототип молодой команды. Они проводят несколько хороших матчей, которые заставляют вас думать, что команда способна бороться за плей-офф. А потом они выдают такой матч, как с «Сент-Луисом», где просто забивают на игру в защите. Так что сейчас это не команда для плей-офф», – полагает североамериканский аналитик Сет Ротман.

Шестёркин воспользовался шансом на сто процентов

Один из самых животрепещущих вопросов, которые на данный момент стоят перед руководством «Рейнджерс», – вратарский. Ещё месяц назад генеральный менеджер «синерубашечников» Джефф Гортон старательно уходил от обсуждения перспектив Шестёркина в НХЛ в этом сезоне.

Игорь Шестёркин Фото: Joshua Sarner/Icon Sportswire via Getty Images

«Как мы говорим всем нашим игрокам: «Играйте хорошо, и тогда нам придётся принимать решения по ситуации». Игорь играл очень хорошо, но он всё ещё очень молод с точки зрения североамериканской профессиональной карьеры. У него есть все предпосылки. Он хорош, его любят партнёры, и он сделал всё, о чём мы его просили. Я ожидаю, что он будет продолжать работать и понимать: ему придётся ждать своей возможности», – говорил Гортон в середине декабря.

Однако жизнь опередила мечту. В период с декабря по января Шестёркин окончательно утвердился в статусе лучшего голкипера АХЛ и не оставил руководству «Рейнджерс» выбора. «Синерубашечники» были вынуждены предоставить Игорю шанс дебютировать в НХЛ уже в этом чемпионата, которым он воспользовался на все сто процентов. Шестёркин стал всего шестым голкипером за всю историю франшизы, который выиграл два первых матча в лиге.

«Рейнджерс» в «Твиттере» — о Панарине и Шестёркине: пара русских легенд

Георгиеву придётся покинуть «Рейнджерс». Проблема не в нём

Теперь руководству «Нью-Йорка» предстоит решить, что делать со вратарским вопросом в дедлайн. В основном составе команды находятся сразу три голкипера, чего нет ни в одной другой команде лиги. Это необыкновенная ситуация, от которой необходимо избавиться. С контрактом Хенрика Лундквиста ничего сделать нельзя. В соглашение шведского голкипера включён пункт о полном запрете на действия руководства клуб. Контракт Хенрика невозможно ни обменять, ни даже выкупить, без согласия на то хоккеиста. А согласия на обмен Хенрик давать не собирается – Король уже неоднократно говорил, что мечтает завершить карьеру именно в «Рейнджерс».

Главный тренер «Рейнджерс» — о трёх голкиперах в основном составе: нехорошая ситуация

Более того, сам шведский голкипер совсем не так плох, как о том свидетельствуют данные о пропущенных шайбах. 37-летний Лундквист входит в тройку лучших голкиперов лиги по ликвидации опасных моментов. Талантливые в нападении игроки «Рейнджерс» пока слишком слабо играют в защите, что приводит к огромному количеству моментов у своих ворот в каждом матче. В такой ситуации слишком просто обвинять Лундквиста за поражения. Хенрик делает всё, что может, но игра в обороне слишком пассивна.

37-летний Лундквист совершил невероятный сейв, отбив шайбу клюшкой при счёте 3:2

Шестёркин уже перерос уровень АХЛ и показал, что достоин нового шанса в НХЛ. Игорю необходимо расти и прогрессировать, а в лиге уровнем ниже ему делать уже нечего. В самой проигрышной ситуации оказался Александр Георгиев. Россиянин очень достойно показал себя в «Рейнджерс» и нередко выигрывал матчи для команды чуть ли не в одиночку. Главный тренер Дэвид Куинн нередко отмечал спасения Георгиева в нынешнем сезоне.

Куинн: слава богу, что у «Рейнджерс» есть Георгиев. Поражён игрой своей команды

Александр Георгиев Фото: Joshua Sarner/Icon Sportswire via Getty Images

Однако практически наверняка именно Александр окажется лишним во вратарском трио. Принципиальная разница между Шестёркиным и Георгиевым заключается в том, что Игорь был выбран «Рейнджерс» на драфте, а Георгиев пополнил состав в качестве свободного агента. Руководство «синерубашечников» за последние годы допустило невероятное количество ошибок на драфтах, и сейчас им просто необходимо, чтобы их ставка на Шестёркина сыграла. Георгиев же не является настолько ценным активом и сейчас сложилась идеальная ситуация, чтобы его обменять и получить талантливого проспекта. Скорее всего, обмен будет произведён ближе к дедлайну, а пока Георгиев постарается обеспечить своей игрой «Рейнджерс» наилучшую компенсацию.

«Рейнджерс» рассматривают возможность обмена Георгиева

«Рейнджерс» под потолком зарплат

Другая проблема, которую в ближайшее время придётся решать генеральному менеджеру команды Джеффу Гортону, – контракты Криса Крайдера, Райана Строума, Йеспера Фаста и Деанджело. У перечисленных игроков летом истекают контракты и четыре новых соглашения под потолком зарплат не поместятся совершенно точно. В платёжной ведомости «Рейнджерс» на следующий сезон с учётом штрафов за выкуп контрактов уже потрачены практически $ 67 млн.

«Рейнджерс» — второй клуб в НХЛ, превысивший потолок зарплат на данный момент

В дедлайн руководству «Рейнджерс» придётся основательно поломать голову, как максимально использовать истекающие контракты Крайдера и Строума с дальнейшей пользой. Что касается Деанджело, то американский защитник уже является лидером обороны, и вряд ли «Рейнджерс» решатся отказаться от такого хоккеиста. Фаст же получит небольшой контракт и также останется в клубе. Теоретически Крайдера тоже можно будет удержать, но для этого самому игроку придётся пойти на компромисс.

Настоящей же головной болью для «Рейнджерс» являются плохие контракты двух защитников – Марка Стаала и Брэндана Смита. 33-летний Стаал уже едет с ярмарки и половину нынешнего сезона провёл в лазарете. А когда выходил на лёд, болельщики «Рейнджерс» хватались за голову и желали Марку скорейшего возвращения в список травмированных Контракт Смита и вовсе является откровенным анекдотом. Защитник с зарплатой в $ 4,35 млн весь сезон играет в четвёртой тройке нападения «Рейнджерс», потому что ему банально не хватает скорости при выполнении своих прямых обязанностей. И при этом человек с такой зарплатой не может оставаться вне заявки на матч.

Гортон — о Смите: непонятно, что с ним произошло, его игра рухнула в обрыв

В любом случае есть все предпосылки считать, что впереди «Рейнджерс» ожидает светлое будущее. Команда уже сейчас обладает большим совокупным талантом в атаке. Главная проблема нынешних «Рейнджерс» – это молодость и проблема с потолком зарплат. Когда нынешние таланты повзрослеют, и через два года истекут дорогостоящие контракты ветеранов, парни с Бродвея будут реально претендовать на Кубок Стэнли. Пока же даже невероятная игра Панарина не в состоянии вывести клуб в зону плей-офф.