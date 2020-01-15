Рылов: что тут спорить, конечно, стоит проводить Матч звёзд. Незабываемое шоу для зрителей

Защитник «Спартака» Яков Рылов прокомментировал первое в карьере попадание на Матч звёзд КХЛ. Звёздный уик-энд на ФОНБЕТ Неделе звёзд хоккея пройдёт на домашней арене московского «Динамо».

«В первую очередь это результат доверия тренеров. Я стараюсь его оправдывать, вот из-за этого, наверное, и на Матч звёзд попал. Пожалуй, больше всего — радость. Наверное, в 35 лет попасть на Матч звёзд — это хороший результат. У меня будет много болельщиков, приедут мои родственники и друзья. Народу будет много.

Стоит ли вообще проводить Матч звёзд? Да нет, что тут спорить: конечно стоит. Для зрителей это незабываемое шоу. В прошлом году я смотрел Матч звёзд в Казани, и всем болельщикам понравилось шоу. Это несёт только позитив», — цитирует Рылова пресс-служба КХЛ.