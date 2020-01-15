Артюхин дисквалифицирован на четыре матча, Макеев — на два

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матча «Витязь» — «Йокерит», информирует пресс-служба организации. Форвард «Витязя» Евгений Артюхин дисквалифицирован на четыре матча, его одноклубник Алексей Макеев — на два.
1) Время – 50:59. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Витязя» Евгения Артюхина по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.
В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим + ДКИ (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, общий срок дисквалификации Артюхина составит четыре матча.
2) Время – 52:15. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Витязя» Алексея Макеева наказание по п. 1.11. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (подсечка), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
В соответствии с п. 4.2.3. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца игры в одном матче, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, общий срок дисквалификации Макеева составит два матча», — сказано в официальном заявлении.
Видео момента с Макеевым можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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