Дзюба: искренне удивляют люди, смотревшие финал МЧМ Россия — Канада на «Матч ТВ»

Футболист сборной России и «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал шумную историю с трансляцией финала хоккейного МЧМ-2020. Напомним, финал Россия — Канада транслировали на Первом канале, параллельно на «Матч ТВ» прошла запись финала МЧМ-2011 между этими же командами. Трансляцию «Матч ТВ» в итоге посмотрели около 1,3 млн человек. После окончания матча многие болельщики ошибочно начали праздновать победу сборной России, хотя россияне проиграли — 3:4.



«Смотрел ли я финал МЧМ-2020 и на том ли канале? Ну само собой. Кто смотрел по «Матч ТВ», меня искренне удивляют эти люди. Как они невнимательно смотрят… Какое-то у них отношение: все смотрят, и я посмотрю, даже не зная ни одного игрока. Ну, это ладно.



Конечно, я смотрел. Конечно, переживал. И очень сильно расстроился. Давайте будем откровенны: мы были сильнее Канады. Нас убили просто нелепейшие удаления. Особенно меня расстроил Воронков. Надеюсь, он сделает анализ. Эмоции нужно сдерживать.



Канадцы, хоть и считаются законодателями жёсткой игры, провоцировали и играли очень хитро. Нелепые удаления убили всю игру. У Канады вообще не было шансов. Понятно, что повезло, когда забили мусорный гол: попало кому-то в ногу и залетело. Но в целом я вообще не мог понять, за счёт чего Канада может выиграть у наших. Наши их просто полностью переигрывали, но эти удаления сломали всю игру», — сказал Дзюба в интервью «Зенит-ТВ».

В России многие подумали, что молодёжка выиграла золото. Люди смотрели старый матч Во время финала МЧМ-2020 наши телеканалы показывали два золотых матча Россия – Канада. Запутали футболиста Тарасова, да и не только его.