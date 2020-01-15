Силаев: в двух матчах за два дня нет ничего страшного. Сойдутся два характера

Нападающий «Адмирала» Иван Силаев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Авангардом» (2:5).
«Результат не очень. Будем работать. Играли неплохо, был 2:2 счёт. Но потом удаление, пропустили, и всё порушилось, всё пошло не так. Нельзя сравнивать сегодняшний матч и игру с „Ак Барсом“. Сегодня новый день, новая игра была. И завтра тоже так будет. Сегодня что-то не получалось. Нужно осмыслить это и готовиться к следующему матчу.
Новый коллектив? Всё нравится. Город хороший, ребята тепло приняли. Помогали, чем могут. И до сих пор помогают. Коллектив очень хороший, всё нравится.
Два матча за два дня? Ничего страшного, мы готовимся и выходим. Когда один и тот же соперник, нелегко и нам, и им. Завтра сойдутся два характера», — цитирует Силаева официальный сайт «Адмирала».
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