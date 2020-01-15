«Авангард» переиграл «Адмирал», продлив победную серию. Зернов забил первый гол в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» принимал «Авангард». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу омской команды, продлившей победную серию до трёх матчей.
Команда Сергея Светлова открыла счёт в первом периоде, когда защитник «Авангарда» Егор Мартынов выкидывал шайбу с пятака, но угодил в конёк Алексею Дробину, в результате чего игровой снаряд срикошетил в ворота. Во втором периоде Валентин Пьянов сравнял счёт, а Алексей Потапов вывел гостей вперёд, но теперь уже хозяева смогли отыграться.
На 31-й минуте Денис Вихарев по центру выкатился один на один, которого прихватил всё тот же Мартынов. Штрафной бросок был отправлен исправлять Мартин Бакош. Словак выкатился на ворота, раскачал Эмиля Гарипова и послал шайбу между щитков.
Ещё до перерыва Коди Франсон вновь вывел «ястребов» вперёд. В третьем периоде форвард «Авангарда» Денис Зернов забросил первую шайбу в нынешнем сезоне, а окончательный счёт установил Брэндон Макмиллан.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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