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«Авангард» переиграл «Адмирал», продлив победную серию. Зернов забил первый гол в сезоне

«Авангард» переиграл «Адмирал», продлив победную серию. Зернов забил первый гол в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» принимал «Авангард». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу омской команды, продлившей победную серию до трёх матчей.

Команда Сергея Светлова открыла счёт в первом периоде, когда защитник «Авангарда» Егор Мартынов выкидывал шайбу с пятака, но угодил в конёк Алексею Дробину, в результате чего игровой снаряд срикошетил в ворота. Во втором периоде Валентин Пьянов сравнял счёт, а Алексей Потапов вывел гостей вперёд, но теперь уже хозяева смогли отыграться.

На 31-й минуте Денис Вихарев по центру выкатился один на один, которого прихватил всё тот же Мартынов. Штрафной бросок был отправлен исправлять Мартин Бакош. Словак выкатился на ворота, раскачал Эмиля Гарипова и послал шайбу между щитков.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
1:0 Дробин – 06:12' (5x5)   1:1 Пьянов (Манухов) – 20:48' (5x5)   1:2 Потапов (Войнов) – 27:43' (5x5)   2:2 Бакош – 30:37' (бул)   2:3 Франсон (Пьянов, Широков) – 36:41' (5x4)   2:4 Зернов (Андригетто, Ручкин) – 46:16' (5x5)   2:5 Макмиллан (Шумаков, Войнов) – 54:24' (5x4)

Ещё до перерыва Коди Франсон вновь вывел «ястребов» вперёд. В третьем периоде форвард «Авангарда» Денис Зернов забросил первую шайбу в нынешнем сезоне, а окончательный счёт установил Брэндон Макмиллан.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Дробин открыл счёт в матче с «Авангардом», не нанося броска по воротам. Видео
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