Источник: Умарк уведомил руководство «Салавата», что покинет клуб по окончании сезона
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк уведомил руководство, что покинет клуб по окончании текущего сезона, информирует «Спорт Бизнес Online». По имеющейся информации, шведский хоккеист принял решение продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии. Ранее Умарк планировал перейти в шведский «Лулео».
Напомним, некоторое время назад Умарк сообщил, что по окончании нынешнего сезона готов покинуть Континентальную хоккейную лигу. Контракт 32-летнего хоккеиста с «Салаватом» заканчивается 30 апреля
В текущем регулярном чемпионате КХЛ Умарк принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 43 (10+33) балла при показателе полезности «+5» и 57 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводит на льду почти 21 минуту за матч.
И. Григоренко: Умарк занимается ерундой. Если он не хочет играть, то пусть едет в отпуск
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