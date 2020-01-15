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Источник: Умарк уведомил руководство «Салавата», что покинет клуб по окончании сезона

Источник: Умарк уведомил руководство «Салавата», что покинет клуб по окончании сезона
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк уведомил руководство, что покинет клуб по окончании текущего сезона, информирует «Спорт Бизнес Online». По имеющейся информации, шведский хоккеист принял решение продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии. Ранее Умарк планировал перейти в шведский «Лулео».

Напомним, некоторое время назад Умарк сообщил, что по окончании нынешнего сезона готов покинуть Континентальную хоккейную лигу. Контракт 32-летнего хоккеиста с «Салаватом» заканчивается 30 апреля

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Умарк принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 43 (10+33) балла при показателе полезности «+5» и 57 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводит на льду почти 21 минуту за матч.

И. Григоренко: Умарк занимается ерундой. Если он не хочет играть, то пусть едет в отпуск
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