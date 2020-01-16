Передача Проворова в овертайме помогла «Филадельфии» обыграть «Сент-Луис»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Победный гол в составе «Филадельфии» в овертайме забил Якуб Ворочек. Результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 10 минут и 14 секунд и результативными действиями не отметился.
«Сент-Луис» прервал четырёхматчевую победную серию. «Филадельфия» в свою очередь одержала вторую победу подряд.
В следующем матче «Сент-Луис Блюз» сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Филадельфия Флайерз» встретится с «Монреаль Канадиенс».
НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Фолк (Стин, Томас) – 14:24' (5x4) 1:1 Питлик (Лотон, Нисканен) – 32:43' (5x5) 1:2 Раффль (Хег, Кутюрье) – 35:43' (5x5) 1:3 Конечны (ван Римсдайк, Жиру) – 40:26' (5x4) 2:3 О'Райлли (Шенн, Перрон) – 50:35' (5x5) 3:3 Стин (Томас, Шварц) – 53:39' (5x5) 3:4 Ворачек (Проворов, Кутюрье) – 63:33' (3x3)
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