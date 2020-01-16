Передача Проворова в овертайме помогла «Филадельфии» обыграть «Сент-Луис»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Победный гол в составе «Филадельфии» в овертайме забил Якуб Ворочек. Результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 10 минут и 14 секунд и результативными действиями не отметился.

«Сент-Луис» прервал четырёхматчевую победную серию. «Филадельфия» в свою очередь одержала вторую победу подряд.

В следующем матче «Сент-Луис Блюз» сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Филадельфия Флайерз» встретится с «Монреаль Канадиенс».