Результаты матчей НХЛ за 15 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя два матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Монреаль Канадиенс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:4. Гости победили в третьем матче кряду, хозяева в свою очередь прервали двухматчевую победную серию.
«Сент-Луис Блюз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 ОТ. Гости победили во втором матче кряду, хозяева в свою очередь прервали четырёхматчевую победную серию.
В гонке снайперов лидирует форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (36 шайб), на два точных броска от него отстаёт нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (34). Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин делят третье место с 28 заброшенными шайбами.
- 16 января 2020
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06:23
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- 15 января 2020
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23:52
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23:30
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23:12
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22:58
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22:28
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22:00
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21:50
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21:35
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20:21
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