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Результаты матчей НХЛ за 15 января 2020 года

Результаты матчей НХЛ за 15 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя два матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Монреаль Канадиенс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:4. Гости победили в третьем матче кряду, хозяева в свою очередь прервали двухматчевую победную серию.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Смит (Каджула) – 05:42' (4x5)   0:2 Смит (Куккук, Мяяття) – 08:32' (5x5)   1:2 Дано (Ковальчук, Татар) – 20:54' (5x5)   1:3 Дебринкэт (Кейн, Тэйвз) – 31:27' (5x5)   1:4 Каджула – 51:40' (5x5)

«Сент-Луис Блюз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4 ОТ. Гости победили во втором матче кряду, хозяева в свою очередь прервали четырёхматчевую победную серию.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Фолк (Стин, Томас) – 14:24' (5x4)   1:1 Питлик (Лотон, Нисканен) – 32:43' (5x5)   1:2 Раффль (Хег, Кутюрье) – 35:43' (5x5)   1:3 Конечны (ван Римсдайк, Жиру) – 40:26' (5x4)   2:3 О'Райлли (Шенн, Перрон) – 50:35' (5x5)   3:3 Стин (Томас, Шварц) – 53:39' (5x5)   3:4 Ворачек (Проворов, Кутюрье) – 63:33' (3x3)

В гонке снайперов лидирует форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (36 шайб), на два точных броска от него отстаёт нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (34). Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин делят третье место с 28 заброшенными шайбами.

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