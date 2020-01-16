Фридман: в НХЛ следят за Биляловым, Мельничуком и Красиковым

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что из-за океана проявляют интерес к некоторым голкиперам, выступающим в Континентальной хоккейной лиге.

«В следующем сезоне на рынке будут вратари без контракта, но все помнят, что на случай травм лучше иметь по крайней мере трёх голкиперов, а четыре — это уже роскошь. В результате этого команды НХЛ смотрят в Европу как дополнение к североамериканскому рынку.

В октябре мой коллега Люк Фокс сообщил об интересе «Торонто» к Тимуру Билялову из «Ак Барса». В марте ему будет 25 лет и он не такой габаритный, как многие современные вратари, но у него хорошая статистика по голам за матч (первый) и проценту отражённых бросков (второй), тут не поспоришь.

Двое других голкиперов, за которыми следят — это петербуржец Алексей Мельничук и Алексей Красиков из «Сибири», — отметил Фридман.