Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фридман: в НХЛ следят за Биляловым, Мельничуком и Красиковым

Фридман: в НХЛ следят за Биляловым, Мельничуком и Красиковым
Хоккей / КХЛ 0

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что из-за океана проявляют интерес к некоторым голкиперам, выступающим в Континентальной хоккейной лиге.

«В следующем сезоне на рынке будут вратари без контракта, но все помнят, что на случай травм лучше иметь по крайней мере трёх голкиперов, а четыре — это уже роскошь. В результате этого команды НХЛ смотрят в Европу как дополнение к североамериканскому рынку.

В октябре мой коллега Люк Фокс сообщил об интересе «Торонто» к Тимуру Билялову из «Ак Барса». В марте ему будет 25 лет и он не такой габаритный, как многие современные вратари, но у него хорошая статистика по голам за матч (первый) и проценту отражённых бросков (второй), тут не поспоришь.

Двое других голкиперов, за которыми следят — это петербуржец Алексей Мельничук и Алексей Красиков из «Сибири», — отметил Фридман.

«Торонто» интересуется голкипером «Ак Барса» Биляловым
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020