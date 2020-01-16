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П. Форсберг: если Овечкин на год уедет в Россию, это по нему больно ударит

П. Форсберг: если Овечкин на год уедет в Россию, э
П. Форсберг: если Овечкин на год уедет в Россию, это по нему больно ударит
Хоккей / Олимпиада 2018 0

Легендарный шведский нападающий Петер Форсберг ответил на вопрос, стоит ли капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину вернуться в Россию ради возможности принять участие в Олимпийских играх 2022 года.

«Тут только Овечкин сможет дать ответ. Насколько я его знаю, Ови хочет поехать на Олимпиаду и взять золото. Он выступает за Россию, и у нее — большие шансы. Когда ты играешь за Норвегию, у тебя шансы гораздо ниже. Да простят меня норвежцы!

«Я поеду в любом случае, и неважно, что скажет НХЛ», — это ведь слова Овечкина? Сильное заявление с его стороны. И будь у меня лично такой шанс играть за Швецию на Олимпиаде, я бы точно его использовал. К сожалению, Александр пока не завоевал своё золото. Но ведь у него и за океаном невообразимая карьера. Он может стать лучшим снайпером в истории НХЛ, обогнав Уэйна Гретцки.

Если Овечкин на год уедет в Россию, это по нему больно ударит. Я не знаю, что у него в голове. Но Овечкин гордится своей страной. И я нисколько не удивлюсь, если он выберет план «Б», чтобы сыграть на Олимпиаде. Тут решение может принять только он сам.

Я не уверен, что НХЛ откажется от Пекина. «Скорее всего, нет» — это не отказ. И ведь надо ещё провести переговоры, кто будет оплачивать страховки, перелет, сколько продлится турнир. Надеюсь, МОК убедит НХЛ приехать. Слово Овечкина имеет какой-то вес, и если его поддержат друзья… Никогда не знаешь, как всё обернётся», — цитирует Форсберга сайт «Матч ТВ».

«Последний раз, когда Овечкина не пускали на Олимпиаду, он выиграл Кубок Стэнли»
За океаном даже хвалят ИИХФ за то, что хоккейная сборная России не была замешана в допинге.
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