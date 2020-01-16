П. Форсберг: если Овечкин на год уедет в Россию, это по нему больно ударит

Легендарный шведский нападающий Петер Форсберг ответил на вопрос, стоит ли капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину вернуться в Россию ради возможности принять участие в Олимпийских играх 2022 года.

«Тут только Овечкин сможет дать ответ. Насколько я его знаю, Ови хочет поехать на Олимпиаду и взять золото. Он выступает за Россию, и у нее — большие шансы. Когда ты играешь за Норвегию, у тебя шансы гораздо ниже. Да простят меня норвежцы!



«Я поеду в любом случае, и неважно, что скажет НХЛ», — это ведь слова Овечкина? Сильное заявление с его стороны. И будь у меня лично такой шанс играть за Швецию на Олимпиаде, я бы точно его использовал. К сожалению, Александр пока не завоевал своё золото. Но ведь у него и за океаном невообразимая карьера. Он может стать лучшим снайпером в истории НХЛ, обогнав Уэйна Гретцки.

Если Овечкин на год уедет в Россию, это по нему больно ударит. Я не знаю, что у него в голове. Но Овечкин гордится своей страной. И я нисколько не удивлюсь, если он выберет план «Б», чтобы сыграть на Олимпиаде. Тут решение может принять только он сам.

Я не уверен, что НХЛ откажется от Пекина. «Скорее всего, нет» — это не отказ. И ведь надо ещё провести переговоры, кто будет оплачивать страховки, перелет, сколько продлится турнир. Надеюсь, МОК убедит НХЛ приехать. Слово Овечкина имеет какой-то вес, и если его поддержат друзья… Никогда не знаешь, как всё обернётся», — цитирует Форсберга сайт «Матч ТВ».