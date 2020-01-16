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Давыдов — о Матче звёзд: Москва перекормлена хоккеем. Необходимы новые решения

Давыдов — о Матче звёзд: Москва перекормлена хоккеем. Необходимы новые решения
Хоккей / КХЛ 0

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал парад отказов игроков КХЛ и НХЛ от участия в Матчах звёзд своих лиг.

«Привык верить людям на слово, поэтому не хотел бы обсуждать решение того же Павла Дацюка, которому, как говорят врачи, необходимо восстановление. Но нужно понимать, что даже у самых больших звёзд жизнь в хоккее скоротечна. И потом, уже на пенсии, кто-то, возможно, будет жалеть, что не отдал себя болельщикам по максимуму.

С одной стороны, удивлён. Всё-таки впереди праздник именно для болельщиков, которые заслужили увидеть всех своих кумиров. И интересы болельщиков никто не имеет права нарушать. Но с другой стороны, нужно признать, что Матчи звёзд потеряли былой интерес, их необходимо реформировать. Такая неутешительная картина по обе стороны океана. Тот же Саша Овечкин в НХЛ уже сказал, что пропустит Матч звёзд по личным причинам. Думаю, его примеру последуют и некоторые другие игроки НХЛ.

Нужно что-то новое. Лет 10 назад матч на Красной площади в Москве выглядел свежо, там были мировые звёзды, например Яромир Ягр, многие российские мастера. Необходимы новые интересные решения — особенно для Москвы, где есть три клуба КХЛ и где многие всё-таки перекормлены хоккеем.

Является ли Москва идеальным выбором для Матча звёзд? Для меня как москвича — идеальный. Но, на мой взгляд, такие праздники больше ждут менее избалованные зрелищами города, например Казань, Уфа, Нижний Новгород или Ярославль», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Матчи звёзд себя изживают. Лучшие игроки стараются с них соскочить
Овечкин уже успел отказать НХЛ, а Дацюк не примет участия в звёздном уикенде КХЛ. Пришло время что-то менять.
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