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На Матче звёзд КХЛ произошла очередная замена: Шмелёв сыграет вместо Стрёмвалля

На Матче звёзд КХЛ произошла очередная замена: Шмелёв сыграет вместо Стрёмвалля
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сочи» Сергей Шмелёв заменит одноклубника Мальте Стрёмвалля на ФОНБЕТ Матче звёзд КХЛ 2020 года, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Шведский форвард пропустит Звёздный уик-энд из-за повреждения.

На этой неделе стало известно, что не смогут принять участие в Матче звёзд форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк, голкипер «Локомотива» Илья Коновалов, форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин и нападающий «Северстали» Даниил Вовченко. Ещё ранее сообщалось о пропуске мероприятия голкипером СКА Александром Самоновым.

15 января КХЛ объявила капитанов команд на Матч звёзд—2020. Капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв, дивизион Тарасова поведёт за собой Кирилл Капризов, капитаном дивизиона Харламова стал Данис Зарипов, а Даррен Диц выбран капитаном команды дивизиона Чернышёва.

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